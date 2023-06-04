Заместитель комиссионера НБА: «Расширение не входит в число приоритетных задач лиги»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

По словам заместителя комиссионера НБА Марка Тейтума, расширение лиги в настоящее время не стоит на повестке дня.

«На данный момент расширение не стоит во главе нашего списка.

Недавно мы подписали новое коллективное соглашение, наше соглашение с профсоюзом игроков. Следующей важной задачей для нас является соглашение о правах на трансляции, до истечения срока действия которого осталось два года. Как только мы заключим новое соглашение, мы оценим, имеет ли для нас смысл расширение.

У нас 450 лучших игроков в мире. Талантливых игроков, безусловно, хватает. Сейчас это не приоритет», – сказал Тейтум.

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