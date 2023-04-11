«Пэйсерс» обмотали автомобиль Беннедикта Матурина в пленку

Игроки «Индианы» в шутку обмотали автомобиль новичка команды в пленку.

20-летний защитник обнаружил сюрприз, когда команда вернулась из Нью-Йорка после заключительного матча регулярного чемпионата.

«Пэйсерс» не вышли в плей-офф, завершив регулярку на 11-м месте в Восточной конференции. Показатели Матурина в дебютном сезоне составили 16,7 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли