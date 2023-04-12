Джейлен Уильямс и Паоло Банкеро признаны новичками месяца в НБА

Теги Орландо НБА Оклахома-Сити Эндрю Нембард Паоло Банкеро Джейден Харди Джабари Смит Джейден Айви Шэйдон Шарп Киган Мюррэй Беннедикт Матурин Джейлен Уильямс Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс и бигмен «Орландо» Паоло Банкеро признаны лучшими новичками по итогам марта и апреля в Западной и Восточной конференциях НБА.

Средние показатели Уильямса составили 18,7 очка, 5,5 подбора и 4,3 передачи за игру.

Банкеро в среднем набирал 20,3 очка, 7,8 подбора и 4,2 передачи за игру.

На награду также претендовали:

Запад: Джейден Харди, Киган Мюррэй, Шэйдон Шарп и Джабари Смит

Восток: Джейден Айви, Беннедикт Матурин, Эндрю Нембард.

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1 комментарий

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Джей Даб - великолепный выбор Прести. Вообще занятно что новички Оклы второй год потряд забирают минимум два месяца новичка Запада.
Очень ещё центр из Юты понравился. Юта мало того что ограбила Минни за Гобера, так ещё и замену нашла отличную.
Банкеро, на мой взгляд, забирает награду, но Кесслер-Уильямс и Киган были хороши
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