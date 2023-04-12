Джейлен Уильямс и Паоло Банкеро признаны новичками месяца в НБА

Защитник «Оклахомы» и бигмен « » признаны лучшими новичками по итогам марта и апреля в Западной и Восточной конференциях .

Средние показатели Уильямса составили 18,7 очка, 5,5 подбора и 4,3 передачи за игру.

Банкеро в среднем набирал 20,3 очка, 7,8 подбора и 4,2 передачи за игру.

На награду также претендовали:

Запад: Джейден Харди, , Шэйдон Шарп и Джабари Смит

Восток: Джейден Айви, Беннедикт Матурин, Эндрю Нембард.