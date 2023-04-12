Джейлен Уильямс и Паоло Банкеро признаны новичками месяца в НБА
Защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс и бигмен «Орландо» Паоло Банкеро признаны лучшими новичками по итогам марта и апреля в Западной и Восточной конференциях НБА.
Средние показатели Уильямса составили 18,7 очка, 5,5 подбора и 4,3 передачи за игру.
Банкеро в среднем набирал 20,3 очка, 7,8 подбора и 4,2 передачи за игру.
На награду также претендовали:
Запад: Джейден Харди, Киган Мюррэй, Шэйдон Шарп и Джабари Смит
Восток: Джейден Айви, Беннедикт Матурин, Эндрю Нембард.
Очень ещё центр из Юты понравился. Юта мало того что ограбила Минни за Гобера, так ещё и замену нашла отличную.
Банкеро, на мой взгляд, забирает награду, но Кесслер-Уильямс и Киган были хороши