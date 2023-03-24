Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Енисей», МБА примет «Спарту энд К» и другие матчи

В пятницу, 24 марта, стартует плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.

В сериях 1/4 финала екатеринбургский УГМК сыграет с красноярским « », московская МБА примет « энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

– Самара

24 марта. 17:00

УГМК – Енисей

24 марта. 17:00

–

24 марта. 19:00

МБА – Спарта энд К

24 марта. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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