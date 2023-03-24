Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Енисей», МБА примет «Спарту энд К» и другие матчи
В пятницу, 24 марта, стартует плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.
В сериях 1/4 финала екатеринбургский УГМК сыграет с красноярским «Енисеем», московская МБА примет «Спарту энд К» из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
Надежда – Самара
24 марта. 17:00
УГМК – Енисей
24 марта. 17:00
Динамо Курск – Ника
24 марта. 19:00
МБА – Спарта энд К
24 марта. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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