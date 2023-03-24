Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Енисей», МБА примет «Спарту энд К» и другие матчи

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Баскетбол

В пятницу, 24 марта, стартует плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.

В сериях 1/4 финала екатеринбургский УГМК сыграет с красноярским «Енисеем», московская МБА примет «Спарту энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

Надежда – Самара

24 марта. 17:00

УГМК – Енисей

24 марта. 17:00

Динамо КурскНика

24 марта. 19:00

МБА – Спарта энд К

24 марта. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий