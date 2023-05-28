Анастасия Логунова перейдет из МБА в «Нику»

Форвард МБА Анастасия Логунова (32 года, 192 см) продолжит карьеру в « », сообщает «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Логунова помогла столичной команде завоевать бронзовые медали Премьер-лиги. Показатели баскетболистки составили 7,6 очка и 5,2 подбора в среднем за матч.

Логунова является серебряным призером Олимпийских Игр в Токио-2020 в дисциплине «баскетбол 3х3».

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