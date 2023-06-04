Акционеры Евролиги проголосуют за то, должен ли Маршалл Гликман оставаться генеральным директором турнира

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Деян Бодирога ESPN Маршалл Гликман Баскетбол

Акционеры Евролиги в понедельник проголосуют за то, должен ли Маршалл Гликман оставаться на посту генерального директора турнира.

Как сообщает журналист Марк Мундент, по ходу сезона-22/23 возникали вопросы к работе Гликмана.

Кроме того, его отношения с президентом Евролиги Деяном Бодирогой были натянутыми.

Гликман официально вступил в должность генерального директора Евролиги 4 сентября 2022 года.

Основное внимание управленца было сосредоточено на бизнес-аспектах лиги. Гликман выступает за экспансию в такие города, как Париж и Лондон, изменение формата с разделением на конференции и улучшение маркетинговой составляющей Евролиги.

Под руководством Гликмана Евролига заключила партнерское соглашение с ESPN, что позволило транслировать на канале все матчи плей-офф сезона-22/23 и «Финал четырех» в Каунасе. Американцы также покажут весь новый сезон европейского турнира.

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