Форвард « » отреагировал на слухи о том, что он может стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Не планирую становиться тренером. Не знаю, подхожу ли для этого.

Слухи? Я мог бы влиться в организацию после после того, как закончу играть, но в качестве тренера? Не уверен, что создан для этого», – признался Лав.

34-летний Лав проводит 15-й сезон в НБА.

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