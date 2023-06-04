Кевин Лав: «Не планирую становиться тренером после завершения игровой карьеры»

Теги Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав отреагировал на слухи о том, что он может стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Не планирую становиться тренером. Не знаю, подхожу ли для этого.

Слухи? Я мог бы влиться в организацию после после того, как закончу играть, но в качестве тренера? Не уверен, что создан для этого», – признался Лав.

34-летний Лав проводит 15-й сезон в НБА.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Да, кажется менталка у Любви не для тренерской работы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий