Кевин Лав играл в финале НБА каждый раз, если выходил в плей-офф. Он может продлить эту серию

Теги Кливленд Голден Стэйт Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав в текущем сезоне может продлить свою серию успешных выступлений в плей-офф.

«Хит» ведет в серии с «Селтикс» – 3-0.

За 15 сезонов в Лиге 34-летний Лав 5 раз выходил в плей-офф. В 4 из них ему же удавалось выйти в финал НБА.

Несмотря на полученное повреждение в серии с «Бостоном» (4-0) в 2015 году и вылет до конца сезона, его «Кливленд» дошел до финала, где уступил «Голден Стэйт» (2-4).

В следующие 3 сезона Лав также доходил до финала НБА, обыграв «Уорриорз» в 2016 (4-3), но уступив в 2017 (1-4) и 2018 (0-4).

С 2019 по 2023 год форвард в плей-офф не попадал. Он перешел в «Хит» в феврале этого года.

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19 комментариев

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Красный чай
🐐
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scorp19
Крутое достижение кстати говоря
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А Р
Ответ Tim Timson
5 из 15?)
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pele_kan
"Несмотря на полученное повреждение в серии с «Бостоном» (4-0) в 2015 году и вылет до конца сезона, «Кливленд» дошел до финала, где уступил «Голден Стэйт» (2-4)."
"Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа." (с)
+19
-1
+18
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michaeli
Ответ fedorbazaykin
Райли по-любому это знал
Для того и подписывал после выкупа. Почти как Маккоу в своё время - где играл там и гайка
+17
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fedorbazaykin
Райли по-любому это знал
+15
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si40w
Финалистская ДНК
+8
0
+8
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namankey
Когда вариантов усиления состава не было, Хит решили прибегнуть к колдовству
+2
0
+2
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Djoyin
Майами набирали габаритных людей с расчётом на финал против Денвера?
+1
0
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Bdv68
Нафига ващще плей-офф Востока надо было играть?😲😜
+1
0
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VAX
что-то похожее было у Томпсона до этого сезона, Томпсон при Крре 6 раз выходил в постсезон и 6 раз доходил до финала
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VERSER
Ответ fedorbazaykin
Райли по-любому это знал
И как раз был близок к другому полюсу Лава - непопаданию в ПО
+1
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Dug Nik
Да ладно, вот у Саши Кауна достижение круче - уже в первом сезоне стал чемпионом НБА. Пришел, увидел, победил))
+2
-2
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propellerrr
С одной стороны, достижение крутое, с другой - говорит о том, что он кроме Кливленда времён праймого Леброна и собственно этого года, больше в плэй-офф не выходил…
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VAX
Ответ Notionalist Notionalist
Не совсем, так как без Керра Томпсон вылетал раньше финала, а ЛАВ никогда. Правда, без Леброна и не входил
ну яж написал при Керре
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Notionalist Notionalist
Ответ VAX
ну яж написал при Керре
Леброн при Споэльстре, Блатте и Лю 8 финалов из 8))
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