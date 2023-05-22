Кевин Лав играл в финале НБА каждый раз, если выходил в плей-офф. Он может продлить эту серию

Форвард « » в текущем сезоне может продлить свою серию успешных выступлений в плей-офф.

«Хит» ведет в серии с «Селтикс» – 3-0.

За 15 сезонов в Лиге 34-летний Лав 5 раз выходил в плей-офф. В 4 из них ему же удавалось выйти в финал НБА.

Несмотря на полученное повреждение в серии с «Бостоном» (4-0) в 2015 году и вылет до конца сезона, его « » дошел до финала, где уступил « » (2-4).

В следующие 3 сезона Лав также доходил до финала , обыграв «Уорриорз» в 2016 (4-3), но уступив в 2017 (1-4) и 2018 (0-4).

С 2019 по 2023 год форвард в плей-офф не попадал. Он перешел в «Хит» в феврале этого года.

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