Данкан Робинсон: «Переход Кевина Лава изменил все происходящее в нашей раздевалке»

Форвард «Майами» стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man and The Three.

Робинсон рассказал, какое влияние оказал после перехода в команду в феврале.

«Переход Кевина, я думаю, полностью изменил все происходящее в нашей раздевалке. Просто его характер, его несерьезность. То, что он привнес в плане общения с людьми, чувства юмора.

Знаете, когда парня, который играл в четырех финалах НБА, был чемпионом, выдергивают из ротации в середине серии, а его немедленная реакция – подбодрить парня, который его заменяет. Только это одно задает настрой для всех остальных. Такие вещи не получают признания и о них мало кто говорит», – сказал Робинсон.

