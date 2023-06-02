Данкан Робинсон: «Переход Кевина Лава изменил все происходящее в нашей раздевалке»
Форвард «Майами» Данкан Робинсон стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man and The Three.
Робинсон рассказал, какое влияние оказал Кевин Лав после перехода в команду в феврале.
«Переход Кевина, я думаю, полностью изменил все происходящее в нашей раздевалке. Просто его характер, его несерьезность. То, что он привнес в плане общения с людьми, чувства юмора.
Знаете, когда парня, который играл в четырех финалах НБА, был чемпионом, выдергивают из ротации в середине серии, а его немедленная реакция – подбодрить парня, который его заменяет. Только это одно задает настрой для всех остальных. Такие вещи не получают признания и о них мало кто говорит», – сказал Робинсон.
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