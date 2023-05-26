Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» – «Галатасарай», «Каршияка» встретится с «Бурсаспором»
В пятницу, 26 мая, стартует плей-офф турецкой лиги.
В первых матчах четвертьфинальных серий «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Каршияка» встретится с «Бурсаспором».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 26 мая, 18.00, «Ankara Spor Salonu Küçük»
- Дата проведения
- 26 мая, 20.30, «Каршияка Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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