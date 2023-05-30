Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» в гостях у «Галатасарая», «Бурсапор» примет «Каршияку»

Во вторник, 30 мая, в рамках вторых матчей четвертьфинальных серий « » в гостях сыграет с « », «Бурсапор» примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

« » ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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