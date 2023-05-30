Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» в гостях у «Галатасарая», «Бурсапор» примет «Каршияку»
Во вторник, 30 мая, в рамках вторых матчей четвертьфинальных серий «Тюрк Телеком» в гостях сыграет с «Галатасараем», «Бурсапор» примет «Каршияку».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 30 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
«Тюрк Телеком» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 30 мая, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
«Каршияка» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет
Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Комментарии