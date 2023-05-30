Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» в гостях у «Галатасарая», «Бурсапор» примет «Каршияку»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Каршияка Бурсаспор Баскетбол

Во вторник, 30 мая, в рамках вторых матчей четвертьфинальных серий «Тюрк Телеком» в гостях сыграет с «Галатасараем», «Бурсапор» примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Галатасарай – Тюрк Телеком
Дата проведения
30 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

«Тюрк Телеком» ведет в серии – 1-0

Бурсаспор – Каршияка
Дата проведения
30 мая, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

«Каршияка» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий