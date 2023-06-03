Скаут: «После этого плей-офф Джимми Батлер – игрок уровня Топ-10»

По мнению скаута одного из клубов НБА, звездный форвард « » вошел в десятку лучших игроков лиги благодаря своему выступлению в нынешнем плей-офф.

«До этого розыгрыша плей-офф я бы сказал, что он входит в Топ-20 игроков лиги. Сейчас он должен быть в Топ-10.

Его бойцовские качества входят в первую тройку, а воля к победе находится на уровне символической сборной. И он проявляет эти качества тогда, когда это необходимо. Немного удивлен, откуда он их взял. Его результаты говорят сами за себя», – сказал скаут.

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