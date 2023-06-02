Аарон Гордон об обороне против Леброна и Батлера: «Когда мне будет 90 лет, скажу детям: «В свое время я закрывал этих парней»

Теги Леброн Джеймс Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон ответил на вопрос, каково брать на себя роль защитника против лучших игроков команды соперника, как Леброн Джеймс и Джимми Батлер.

В первом матче финала НБА против «Майами» (104:93, 1-0) в активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.

«Я буду сидеть в своем кресле-качалке, когда мне будет 79 или 90 лет, и говорить детям: «Да, в свое время я закрывал этих парней» (улыбается). Это часть игры. Делаю то, что требуется моей команде.

Как я уже говорил, все дело в общих усилиях. Нужны пять человек на площадке, чтобы успешно обороняться», – сказал Гордон.

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15 комментариев

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Rick Sorkin
Ответ JuVero
красава, в 27 лет "закрывал" 90-летнего Леброн а))
Ты бы не рассказывал?
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Александр Горлов
Ответ Максим Яблонский
Много пафосного трёпа посреди финальной серии от ролевика
Где та грань, которая отделяет тех игроков, кто права "трепаться" (а по факту отвечать на вопросы во время интервью, которые они не сами инициировали) не имеет никакого, от тех, кому можно и нужно?
Тут про Джимми писали, что ему тоже рано вякать (ОМГ), это были не вы?
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juven
Ответ Максим Яблонский
Много пафосного трёпа посреди финальной серии от ролевика
и где тут пафос?нормальний ответ на вопрос
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Лучолвоео Оеоваллуду
А Леброн тогда еще будет играть со своими детьми и внуками в одной команде.
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Ann Tretiakova
ну что сказать ..красавчик ) в серия с ЛАЛ был хорош...да и сегодня тоже !
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Денис Храпунов
Гордон в этом году ещё очень КейДи потрепал, учитывая, что пока только Финикс оказал хоть какое то сопротивление, Гордон точно может записать этот плей-офф в актив. Практически легендарный. КейДи, Леброн, Батлер. Неплохой такой набор на один розыгрыш
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scorp19
Ответ Cubs-V
Когда ты побеждаешь за счет других это понты Когда ты побеждаешь будучи лидером это слава.
А кто побеждает за счёт других ? Гордон 100% игрок старта с достаточным количеством игрового времени. Он вносит свой вклад, который от него требуется. Или теперь уже кроме Йокича и Мюррея никого не считаем и они просто приспособленцы на их шее ?
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Cubs-V
Ответ boller_73
Ну к слову сказать держать сдавшего Леброна на закате карьеры это не особо ачивка
"Сдавший" Леброн 25 очков имеет в ПО. Если бы не 26% трех на 7 попыток, то скорее всего мог и все 25,5. ))
А так да . Ачивка, так себе.
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