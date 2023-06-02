Аарон Гордон об обороне против Леброна и Батлера: «Когда мне будет 90 лет, скажу детям: «В свое время я закрывал этих парней»
Форвард «Денвера» Аарон Гордон ответил на вопрос, каково брать на себя роль защитника против лучших игроков команды соперника, как Леброн Джеймс и Джимми Батлер.
В первом матче финала НБА против «Майами» (104:93, 1-0) в активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.
«Я буду сидеть в своем кресле-качалке, когда мне будет 79 или 90 лет, и говорить детям: «Да, в свое время я закрывал этих парней» (улыбается). Это часть игры. Делаю то, что требуется моей команде.
Как я уже говорил, все дело в общих усилиях. Нужны пять человек на площадке, чтобы успешно обороняться», – сказал Гордон.
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Тут про Джимми писали, что ему тоже рано вякать (ОМГ), это были не вы?
А так да . Ачивка, так себе.