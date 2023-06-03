Скут Хендерсон побывает на просмотре только в «Портленде» и «Шарлотт»

Участник предстоящего драфта НБА Скут Хендерсон (19 лет, 188 см) заявил, что побывает на просмотре только в двух клубах – « » и « ».

Ожидается, что 19-летний разыгрывающий будет выбран под 2-м или 3-м номерами драфта. «Шарлотт» принадлежит 2-й номер драфта-2023, «Портленд» будет выбирать третьим.

Главным претендентом на 1-й номер, который принадлежит « », считается французский форвард из «Метрополитана».

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