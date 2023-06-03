Скут Хендерсон побывает на просмотре только в «Портленде» и «Шарлотт»

Теги Шарлотт Портленд Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Баскетбол

Участник предстоящего драфта НБА Скут Хендерсон (19 лет, 188 см) заявил, что побывает на просмотре только в двух клубах – «Портленде» и «Шарлотт».

Ожидается, что 19-летний разыгрывающий будет выбран под 2-м или 3-м номерами драфта. «Шарлотт» принадлежит 2-й номер драфта-2023, «Портленд» будет выбирать третьим.

Главным претендентом на 1-й номер, который принадлежит «Сан-Антонио», считается французский форвард Виктор Вембаньяма из «Метрополитана».

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

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1 комментарий

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RAMIK
Сначала полумал,что скауты тоже просмотр проходят.
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