Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин: «Бриджес, Сиакам, Браун – главные цели «Блэйзерс» в вопросе обмена 3-го пика драфта»

Теги Портленд НБА драфт НБА Паскаль Сиакам Джейлен Браун Микэл Бриджес Скут Хендерсон Баскетбол

Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин отметил приоритетные цели организации, если она решит обменять 3-й пик предстоящего драфта.

«Я согласен, что Микэл Бриджес, Паскаль Сиакам и Джейлен Браун – три основные цели для «Блэйзерс», когда речь идет об обмене, связанном с 3-м выбором на драфте НБА 2023.

И считаю, что есть неплохой шанс, что организация сможет все провернуть», – написал Хайкин в своем блоге.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Браун?) Это даже не смешно)
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Максим Усков
Торонто за третий пик Сиакама спокойно отдадут.
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Abdulla
Третий пик - это Миллер или Хендерсон.
И неизвестно, что из них вылепится, ни один, ни другой не показывали чего-то сверхъестественного, но считаются следующими после Вити.
+1
0
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Drinkinss
Единственный шанс - это сиакам. Менять бриджеса или брауна на пик это просто смешно.
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