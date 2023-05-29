Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин: «Бриджес, Сиакам, Браун – главные цели «Блэйзерс» в вопросе обмена 3-го пика драфта»
Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин отметил приоритетные цели организации, если она решит обменять 3-й пик предстоящего драфта.
«Я согласен, что Микэл Бриджес, Паскаль Сиакам и Джейлен Браун – три основные цели для «Блэйзерс», когда речь идет об обмене, связанном с 3-м выбором на драфте НБА 2023.
И считаю, что есть неплохой шанс, что организация сможет все провернуть», – написал Хайкин в своем блоге.
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