Обозреватель «Портленда» Шон Хайкин: «Бриджес, Сиакам, Браун – главные цели «Блэйзерс» в вопросе обмена 3-го пика драфта»

Обозреватель « » Шон Хайкин отметил приоритетные цели организации, если она решит обменять 3-й пик предстоящего драфта.

«Я согласен, что , и – три основные цели для «Блэйзерс», когда речь идет об обмене, связанном с 3-м выбором на драфте 2023.

И считаю, что есть неплохой шанс, что организация сможет все провернуть», – написал Хайкин в своем блоге.

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