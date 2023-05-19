Брэндон Миллер не с лучшей стороны показал себя на драфт-комбайне. «Шарлотт» будет вести переговоры об обмене пика

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Кандидат на выбор под вторым номером на драфте НБА 2023 Брэндон Миллер не с лучшей стороны показал себя на драфт-комбайне, прошедшем в Чикаго на этой неделе.

«Каждая команда хочет такого игрока. 205 см, высокий защитник, умеет обращаться с мячом: разыгрывать пик-н-роллы, бросать с дриблинга. Способен обороняться на нескольких позициях, подбирать мяч. Это то, что нужно любой организации.

В то же время, Брэндон сейчас не в лучшей физической форме. Так что я не уверен, насколько хорошо он показал себя на тренировках.

Знаю, что он неважно проявил себя на интервью. Как публичных, так и в частном порядке с командами НБА.

Я бы дал 60% вероятность на то, что Миллер уйдет вторым, 40%, что это будет Скут Хендерсон. «Шарлотт» будет вести переговоры об обмене второго пика», – сказал аналитик ESPN Джонатан Гивони в эфире подкаста Зака Лоу.

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19 комментариев

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усы Ларри Бёрда
Ответ кандид
Я не понял, если Шарлотт Миллер не нравится, то они могут взять лучшего, по их мнению, игрока. Зачем пик менять?
значит они считают, что остальные игроки не достойны второго пика и попробуют получить за него хорошую компенсацию
+34
0
+34
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кандид
Я не понял, если Шарлотт Миллер не нравится, то они могут взять лучшего, по их мнению, игрока. Зачем пик менять?
+24
-2
+22
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minimuz
Ответ кандид
Я не понял, если Шарлотт Миллер не нравится, то они могут взять лучшего, по их мнению, игрока. Зачем пик менять?
Потому что следующий игрок в рейтинге это Хендерсон, который играет на одной позиции с ЛаМело
+22
0
+22
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гилберт
Ответ кандид
Я не понял, если Шарлотт Миллер не нравится, то они могут взять лучшего, по их мнению, игрока. Зачем пик менять?
Потому что того кого они хотят взять можно взять допустим пятым или седьмым. Так зачем брать его вторым?
+12
0
+12
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dev0
Как можно быть не в лучшей физической форме на просмотре?🤔
+7
0
+7
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ammen
Ответ кандид
Я не понял, если Шарлотт Миллер не нравится, то они могут взять лучшего, по их мнению, игрока. Зачем пик менять?
Чтобы лишний актив получить. Условному Орландо нравится Скут, они отдают свой 6 пик и пик следующего года, например. Шарлотт забирают кого хотят ниже и получают лишний пик.
+7
0
+7
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Tim Timson
Ответ Ryan T.
Окей, мы не против "Шарлотт", берите Хендерсона!) А мы возьмём Миллера.
а если придется брать Скута? что с ним делать при Шарпе, Саймонсе и Дэйме?).. тоже менять
+3
0
+3
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Forza
Ответ dev0
Как можно быть не в лучшей физической форме на просмотре?🤔
Ну может нам как то так на просмотре было:
https://img.championat.com/c/900x900/news/big/t/t/obzor-filma-kit-s-300-kilogrammovym-aktyorom_1671187536866459422.jpg
+3
0
+3
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Air Hornet
Чёт не верится мне в это во всё. Хотя, тут очевидно, что это мнение и оценка ситуации от этого Гивони. Не исключаю такого развития событий, но и не исключаю, что таким образом подогревают интерес к предстоящей церемонии, т.к. с 1ым пиком всё ясно, то крутят интригу вокруг 2ого. Я всё же считаю, что мы заберём Скута и будем менять летом Розира. Ламело прокачал дальний, у него проблемы с голеностопами, команде не хватает мысли в атаке, без Болла всё встаёт зачастую. Так что есть для чего брать ещё одного боллхэндлера. Ну и мне тупо Хендерсон видится наболее перспективным из всех оставшихся, несмотря на неоднозначное выступление в G-лиге.
+1
0
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scorp19
Ответ minimuz
Потому что следующий игрок в рейтинге это Хендерсон, который играет на одной позиции с ЛаМело
Ну ведь можно взять его и обменять тут же
+1
0
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AnSw33r
Ответ заблокированному пользователю
Комбайн, а это кто ?
который на полях косит траву
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Abdulla
Тега Миллера до сих пор нет на Спортсе, как же так )
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Никита Рамля
Мне кажется имеет смысл брать Хендерсона, во первых Ламело не тянет на первую звезду, во вторых его здоровье вообще не тянет, в третих пик меняют когда на что-то претендуют, а тут этим и не пахнет
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Nikolay
В прошлом году Джабари Смит в моках первый был, а на драфте упал до третьего. Вот и Миллер может
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Dobiday
Ответ dev0
Как можно быть не в лучшей физической форме на просмотре?🤔
Простыл прямо перед ¯_(ツ)_/¯
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Tolball
Ответ Air Hornet
Чёт не верится мне в это во всё. Хотя, тут очевидно, что это мнение и оценка ситуации от этого Гивони. Не исключаю такого развития событий, но и не исключаю, что таким образом подогревают интерес к предстоящей церемонии, т.к. с 1ым пиком всё ясно, то крутят интригу вокруг 2ого. Я всё же считаю, что мы заберём Скута и будем менять летом Розира. Ламело прокачал дальний, у него проблемы с голеностопами, команде не хватает мысли в атаке, без Болла всё встаёт зачастую. Так что есть для чего брать ещё одного боллхэндлера. Ну и мне тупо Хендерсон видится наболее перспективным из всех оставшихся, несмотря на неоднозначное выступление в G-лиге.
Михайлюка не забудьте переподписать с этими вашими заботами о драфте)
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