Брэндон Миллер не с лучшей стороны показал себя на драфт-комбайне. «Шарлотт» будет вести переговоры об обмене пика

Кандидат на выбор под вторым номером на драфте 2023 Брэндон Миллер не с лучшей стороны показал себя на драфт-комбайне, прошедшем в Чикаго на этой неделе.

«Каждая команда хочет такого игрока. 205 см, высокий защитник, умеет обращаться с мячом: разыгрывать пик-н-роллы, бросать с дриблинга. Способен обороняться на нескольких позициях, подбирать мяч. Это то, что нужно любой организации.

В то же время, Брэндон сейчас не в лучшей физической форме. Так что я не уверен, насколько хорошо он показал себя на тренировках.

Знаю, что он неважно проявил себя на интервью. Как публичных, так и в частном порядке с командами НБА.

Я бы дал 60% вероятность на то, что Миллер уйдет вторым, 40%, что это будет . « » будет вести переговоры об обмене второго пика», – сказал аналитик ESPN Джонатан Гивони в эфире подкаста Зака Лоу.

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