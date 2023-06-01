Тайлер Хирро не сыграет в 1-м матче финальной серии
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что Тайлер Хирро не примет участие в 1-м матче финальной серии плей-офф против «Денвера».
По словам тренера, защитник «Хит» еще не готов вернуться в строй.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. На прошлой неделе защитника допустили к индивидуальным тренировкам.
Сообщалось, что «Майами» рассчитывает на возвращение Хирро к 3-му матчу серии.
Могут ли «Хит» остановить Николу Йокича? Все, что нужно знать о финале НБА
1 комментарий