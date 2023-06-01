Тайлер Хирро не сыграет в 1-м матче финальной серии

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что не примет участие в 1-м матче финальной серии плей-офф против « ».

По словам тренера, защитник «Хит» еще не готов вернуться в строй.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. На прошлой неделе защитника допустили к индивидуальным тренировкам.

Сообщалось, что « » рассчитывает на возвращение Хирро к 3-му матчу серии.

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