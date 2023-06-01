Тайлер Хирро может вернуться ко 2-му матчу финальной серии
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро может вернуться ко 2-му матчу финальной серии плей-офф против «Денвера» (0-0), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля. На прошлой неделе его допустили к индивидуальным тренировкам.
Если Хирро пропустит 2-й матч, который состоится в воскресенье, то, скорее всего, вернется к 3-му матчу в среду.
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На полноценное восстановление уходит времени почти столько же сколько срастался перелом.
Есть вероятность, что возвращение Хиро будет больше негативом, чем позитивом.