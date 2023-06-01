Тайлер Хирро может вернуться ко 2-му матчу финальной серии

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро может вернуться ко 2-му матчу финальной серии плей-офф против «Денвера» (0-0), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля. На прошлой неделе его допустили к индивидуальным тренировкам.

Если Хирро пропустит 2-й матч, который состоится в воскресенье, то, скорее всего, вернется к 3-му матчу в среду.

Могут ли «Хит» остановить Николу Йокича? Все, что нужно знать о финале НБА

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Alekhin
Лучше вернуться в строй сразу после 4й победы Майами
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яма
После перелома, место фиксируется и пока кость срастается, рука теряет прежнюю работоспособность (мышцы теряют тонус, из-за того что рука не работает снижается количество нервных импульсов, что ухудшает координацию между мышцами руки и мозгом и т.д.).
На полноценное восстановление уходит времени почти столько же сколько срастался перелом.

Есть вероятность, что возвращение Хиро будет больше негативом, чем позитивом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Думаю если Майами возьмёт первую игру, лучше не форсировать и сыграть в третьей игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
Верим в Джимбо! Тайлер лишним не будет это точно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DuncanTim1921
Ответ Яма
После перелома, место фиксируется и пока кость срастается, рука теряет прежнюю работоспособность (мышцы теряют тонус, из-за того что рука не работает снижается количество нервных импульсов, что ухудшает координацию между мышцами руки и мозгом и т.д.). На полноценное восстановление уходит времени почти столько же сколько срастался перелом. Есть вероятность, что возвращение Хиро будет больше негативом, чем позитивом.
Есть подозрение, что эти хит лучше без Хирро, чем с ним.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий