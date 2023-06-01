Тайлер Хирро может вернуться ко 2-му матчу финальной серии

Атакующий защитник « » может вернуться ко 2-му матчу финальной серии плей-офф против « » (0-0), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля. На прошлой неделе его допустили к индивидуальным тренировкам.

Если Хирро пропустит 2-й матч, который состоится в воскресенье, то, скорее всего, вернется к 3-му матчу в среду.

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