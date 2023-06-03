Сергей Иванов: «В Лиге ВТБ полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков»
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Сергей Иванов прокомментировал результаты московского ЦСКА.
— В Единой лиге ВТБ теперь нет постоянства «наверху»?
— Нет, в Единой лиге ВТБ сейчас полный порядок. Полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков у нас в чемпионате. Не буду клуб называть — сами знаете.
ЦСКА, который завоевал девять подряд титулов чемпиона Лиги ВТБ, не выигрывал турнир последние два года.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
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