Сергей Иванов: «В Лиге ВТБ полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков»

Теги ЦСКА Сергей Иванов Единая лига ВТБ Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Сергей Иванов прокомментировал результаты московского ЦСКА.

— В Единой лиге ВТБ теперь нет постоянства «наверху»?

— Нет, в Единой лиге ВТБ сейчас полный порядок. Полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков у нас в чемпионате. Не буду клуб называть — сами знаете.

ЦСКА, который завоевал девять подряд титулов чемпиона Лиги ВТБ, не выигрывал турнир последние два года.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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