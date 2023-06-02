Брайан Уиндхорст о заявлении Сильвера: «Он ожидает бурную общественную реакцию на свое решение, поэтому не хочет отводить внимание от финала»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился своей реакцией на пресс-конференцию , на которой комиссионер дал комментарий по расследованию в отношении разыгрывающего « » .

«Я такого еще никогда не слышал. Это очень необычно для него – сказать, что он знает, что собирается предпринять, но объявит об этом позже.

Второе, что он упомянул – сотрудничество Лиги с профсоюзом игроков. Поверьте мне, профсоюз в большинстве отстранений никакой роли не принимает. Ситуация серьезная, и все говорит о том, что наказание будет серьезным. Потому что Адам Сильвер ожидает бурную общественную реакцию на свое решение, поэтому не хочет отводить внимание от финала НБА», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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