Брайан Уиндхорст о заявлении Сильвера: «Он ожидает бурную общественную реакцию на свое решение, поэтому не хочет отводить внимание от финала»

Теги Мемфис НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Брайан Уиндхорст Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился своей реакцией на пресс-конференцию Адама Сильвера, на которой комиссионер дал комментарий по расследованию в отношении разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Я такого еще никогда не слышал. Это очень необычно для него – сказать, что он знает, что собирается предпринять, но объявит об этом позже.

Второе, что он упомянул – сотрудничество Лиги с профсоюзом игроков. Поверьте мне, профсоюз в большинстве отстранений никакой роли не принимает. Ситуация серьезная, и все говорит о том, что наказание будет серьезным. Потому что Адам Сильвер ожидает бурную общественную реакцию на свое решение, поэтому не хочет отводить внимание от финала НБА», – сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NEXTINHO
Походу кого-то в армейку отправят из-за любви к оружию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шавров
Ну если отстранят на сезон, это будет справедливо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий