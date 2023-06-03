Тимофей Герасимов: «Вызов в сборную является большой гордостью и признанием»

Капитан сборной России Тимофей Герасимов поделился впечатлениями от тренировочного сбора национальной команды.

– Как вы провели период после завершения сезона и перед вызовом в сборную?

– Непосредственно после окончания сезона я сделал хорошую паузу – в районе двух недель. Потратил их на релаксацию, провел время с семьей. После этого начал понемногу готовиться к сбору. Получилось осуществить перезагрузку – как физическую, так и ментальную.

– Какие изменения произошли в команде по сравнению с прошлым сбором?

– Особых изменений не произошло, за исключением того, что добавилась пара молодых ребят, которых хотел просмотреть тренер. Состав тот же, тренерский штаб – тот же, а самое главное – сохранилась та же химия. Как говорит тренер, первое, чего мы должны добиваться – это именно химии, и только после нее – игры в баскетбол. Мы справляемся с этой задачей.

- Что вас мотивирует, пока нет возможности участвовать в международных турнирах?

– Вызов в сборную сам по себе является большой гордостью и признанием. Особенно в нашем случае, когда команда молодая, и для игроков которой это первый или второй призыв в сборную. Никто не может отказаться – все должны приехать и показать свой максимум. Я думаю, это и есть первая и единственная мотивация.

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