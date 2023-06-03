Шэйн Уиттингтон вошел в тренерский штаб «Индианы»
Бывший игрок НБА Шэйн Уиттингтон вошел в тренерский штаб «Индианы».
32-летний Уиттингтон будет тренером по развитию игроков.
Уиттингтон не был выбран на драфте, но пробился в лигу. В составе «Пэйсерс» он провел два сезона, отыграв в сумме в 27 матчах.
В сезоне-17/18 Уиттингтон играл за «Зенит».
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