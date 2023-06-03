Шэйн Уиттингтон вошел в тренерский штаб «Индианы»

Теги Индиана НБА Шейн Уиттингтон Баскетбол

Бывший игрок НБА Шэйн Уиттингтон вошел в тренерский штаб «Индианы».

32-летний Уиттингтон будет тренером по развитию игроков.

Уиттингтон не был выбран на драфте, но пробился в лигу. В составе «Пэйсерс» он провел два сезона, отыграв в сумме в 27 матчах.

В сезоне-17/18 Уиттингтон играл за «Зенит».

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