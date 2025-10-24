Дариус Гарлэнд хочет вернуться на площадку на первой неделе ноября
Дариус Гарлэнд опережает сроки восстановления.
Разыгрывающий «Кливленда» перенес операцию на большом пальце ноги в июне. Защитник проходит реабилитацию быстрее, чем ожидал клуб.
По последней информации, Гарлэнд намерен вернуться на площадку уже на первой неделе ноября.
«Кавальерс» начали сезон с поражения «Нью-Йорку» в гостях.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2097 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
