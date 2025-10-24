Дариус Гарлэнд хочет вернуться на площадку на первой неделе ноября

Дариус Гарлэнд опережает сроки восстановления.

Разыгрывающий «Кливленда » перенес операцию на большом пальце ноги в июне. Защитник проходит реабилитацию быстрее, чем ожидал клуб.

По последней информации, Гарлэнд намерен вернуться на площадку уже на первой неделе ноября.

«Кавальерс» начали сезон с поражения «Нью-Йорку» в гостях.