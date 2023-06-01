Кэм Уитмор проведет индивидуальную тренировку с «Индианой»

Форвард Кэм Уитмор проведет индивидуальную тренировку перед представителями «Индианы», сообщает пресс-служба клуба.

Это первая известная индивидуальная тренировка Уитмора. Ранее он участвовал лишь в групповых просмотрах.

У «Пэйсерс» есть три выбора в первом раунде на предстоящем драфте (7-й, 26-й, 29-й).

Ожидается, что баскетболист уйдет в первой десятке.

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