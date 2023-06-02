Адам Сильвер о расследовании в отношении Морэнта: «Мы раскрыли достаточно много дополнительной информации»

Теги Мемфис НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением относительно дисциплинарных мер в отношении разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«При оценке того, какое наказание будет уместным, мы рассматриваем как историю предыдущих действий, так и историю отдельного игрока. И, конечно же, серьезность произошедшего. Все это учитывается. Это не точная наука. В конце концов, я и мои коллеги в офисе лиги принимаем решение.

Что касается сроков отстранения, то мы раскрыли достаточно много дополнительной информации с тех пор, как меня впервые спросили об этой ситуации. Скажу, что мы, вероятно, могли бы довести дело до конца сейчас, но приняли решение, и я думаю, что профсоюз игроков согласен с нами, что было бы несправедливо по отношению к участникам финала в середине серии объявлять результаты этого расследования.

Учитывая, что сейчас межсезонье, «Мемфис» отстранил его на неопределенный срок, так что в ближайшие несколько недель ничего бы не изменилось. Мне показалось, что в данный момент лучше не делать никаких публичных заявлений, и сейчас я думаю, что вскоре после завершения финала НБА мы объявим о результатах расследования», – сказал Сильвер.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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7 комментариев

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NikolayOss
Мы раскрыли достаточно много дополнительной информации, но вам её не расскажем. До свидания.
+8
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Михаил Быковский
Ответ Айрат Ситдиков
Зачем тогда два высказывания только за сегодня?) не давал бы комментариев вообще до конца финала. Доп рекламу гангстеру создают только
Его во время пресс-конференции спросили, он ответил
+8
0
+8
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Айрат Ситдиков
Зачем тогда два высказывания только за сегодня?) не давал бы комментариев вообще до конца финала. Доп рекламу гангстеру создают только
+6
-2
+4
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Ann Tretiakova
Ответ Айрат Ситдиков
Можно было просто ответить, что без комментариев, идет расследование.
ты сходи к врачу.. проверь наличие серой жидкости ) не может в демократическом обществе главное лицо лиги сказать подобные вещи! подобный ответ будет звучать "завуалировано " ---не суй свой нос не в свое дело! НБА общественная организация ,данные конфликт стал достоянием общественности
то что расследование идет ...и так всем понятно) поэтому журналисты и спрашивают как там обстоят дела с расследованием!)
+4
-4
0
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Иванофф
Ответ Айрат Ситдиков
Зачем тогда два высказывания только за сегодня?) не давал бы комментариев вообще до конца финала. Доп рекламу гангстеру создают только
Какие два высказывания только за сегодня? Была пресс-конференция и ответы из этой пресс-конференции на спортсе могут публиковать сколько угодно раз с различными заголовками.
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