Адам Сильвер о расследовании в отношении Морэнта: «Мы раскрыли достаточно много дополнительной информации»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением относительно дисциплинарных мер в отношении разыгрывающего « » .

«При оценке того, какое наказание будет уместным, мы рассматриваем как историю предыдущих действий, так и историю отдельного игрока. И, конечно же, серьезность произошедшего. Все это учитывается. Это не точная наука. В конце концов, я и мои коллеги в офисе лиги принимаем решение.

Что касается сроков отстранения, то мы раскрыли достаточно много дополнительной информации с тех пор, как меня впервые спросили об этой ситуации. Скажу, что мы, вероятно, могли бы довести дело до конца сейчас, но приняли решение, и я думаю, что профсоюз игроков согласен с нами, что было бы несправедливо по отношению к участникам финала в середине серии объявлять результаты этого расследования.

Учитывая, что сейчас межсезонье, «Мемфис» отстранил его на неопределенный срок, так что в ближайшие несколько недель ничего бы не изменилось. Мне показалось, что в данный момент лучше не делать никаких публичных заявлений, и сейчас я думаю, что вскоре после завершения финала НБА мы объявим о результатах расследования», – сказал Сильвер.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила Джа на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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