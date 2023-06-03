«Руна» продлила контракт с Артемом Комиссаровым

« » продлила контракт с форвардом Артемом Комиссаровым (32 года, 199 см).

В сезоне-22/23 Комиссаров провел за московскую команду 43 матча, набирая 8,8 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

«Руна» пополнила состав участников Лиги ВТБ.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»