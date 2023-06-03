«Руна» продлила контракт с Артемом Комиссаровым

Теги переходы Единая лига ВТБ Артем Комиссаров Руна Баскетбол

«Руна» продлила контракт с форвардом Артемом Комиссаровым (32 года, 199 см).

В сезоне-22/23 Комиссаров провел за московскую команду 43 матча, набирая 8,8 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

«Руна» пополнила состав участников Лиги ВТБ.

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