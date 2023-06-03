Ассистент «Уизардс» Райан Ричман возглавит японский клуб

Помощник главного тренера «Уизардс» Райан Ричман принял предложение возглавить японский клуб «Сихорсес Микава».

Ричман работал ассистентом в штабе « » с 2020 года.

В Японии Райан заменит тренера и по совместительству генменеджера «Сихорсес Микава», который руководил клубом на протяжении 30 лет.

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