Бывший генменеджер «Атланты» Трэвис Шленк вошел в офис «Уизардс»
Бывший генеральный менеджер «Атланты» Трэвис Шленк присоединился к офису «Уизардс».
Шленк занял пост старшего вице-президента по работе с игроками.
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