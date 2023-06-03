Бывший генменеджер «Атланты» Трэвис Шленк вошел в офис «Уизардс»

Теги НБА Вашингтон Трэвис Шленк Майкл Уингер Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Атланты» Трэвис Шленк присоединился к офису «Уизардс».

Шленк занял пост старшего вице-президента по работе с игроками. 

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