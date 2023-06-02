Евгений Валиев успешно перенес операцию на колене

Форвард МБА Евгений Валиев перенес операцию на колене, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Валерия Холина.

«Операция прошла успешно в Клиническом госпитале на Яузе. После хирургического вмешательства никаких серьезных проблем в колене специалисты не обнаружили.

По прогнозам врачей, восстановление займет примерно 2-2,5 месяца. Безусловно, это отличная новость. Если все пойдет хорошо, то следующий сезон он начнет без какого-либо дискомфорта в ноге. Все-таки последние два года колено давало о себе знать», – отметил Холин.

«Высока вероятность, что Евгений останется в МБА. Обе стороны в этом заинтересованы», – заявил агент.

33-летний баскетболист в прошедшем сезоне лиги ВТБ в среднем набирал 7,2 очка и 4,2 подбора за 18,8 минуты на паркете.

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