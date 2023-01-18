Антон Пушков: «Мы с Валиевым не материмся, мы же из культурной столицы»

Центровой МБА Антон Пушков принял участие в рубрике «Я или он» тележурнала «Вид сверху» вместе с .

О том, кто чаще мажет штрафные броски

– Нет, ну тут все однозначно – у Жени в последних матчах с этим были проблемы. Хотя он работает над проблемой, так что скоро все исправит!

О том, кто больше ругается

– Никто из нас! Мы же из Санкт-Петербурга, культурная столица не может себе такого позволить.

О том, кто позже завершит карьеру

– Ну и вопросы у вас. О таком нельзя спрашивать. Вы еще Сергею Моне задайте такой вопрос!

О том, кто знает больше иностранных языков

– Давайте так, не языки, а язык, один – английский. Тут, наверное, скажу, что я лучше знаю. Хотя Валий в целом полиглот, много знает – круассан, пицца…

О том, кто больше тренируется

– Мы последними уходим с тренировки. Массаж же считается, да? Тогда точно оба!

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?