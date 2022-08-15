МБА подписала Евгения Валиева

МБА объявила о подписании контракта с форвардом (32 года, 205 см).

В сезоне-21/22 Валиев был игроком УНИКСа. Он сыграл за команду три матча, проводя на площадке в среднем чуть более 1 минуты.

Валиев ранее отыграл четыре года под руководством нынешнего главного тренера МБА Василия Карасева в «Триумфе» и еще четыре – в «Зените», где был капитаном.

В составе «Триумфа» Валиев дважды становился призером Еврочелленджа.

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