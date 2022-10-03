Евгений Валиев: «Сложно было угнаться за партнерами по команде, они молодые, шустрые»

Форвард МБА Евгений Валиев поделился эмоциями после гостевой победы над «Локомотивом-Кубань» (86:73) в дебютном матче в лиге ВТБ.

«Сейчас трудно говорить об эмоциях, пока больше чувствую усталость, но мы рады победе, безусловно. Сложно было угнаться за партнерами по команде, они молодые, шустрые. Видимо, сложно было не только мне, но и сопернику.

Сейчас нам нужно не слишком затягивать празднование успеха — впереди еще очень много матчей, сезон очень длинный. Переезд был не самый простой, но всегда можно найти решение проблемы — мы приехали чуть раньше, чтобы не играть «с колес».

Можно сказать, что сегодня играли за себя и за того парня?

Да, у нас в Москве осталось несколько игроков, так что выкладывались в том числе и за них. Раз я исполнял обязанности капитана команды, то, получается, персонально играл за Евгения Воронова. Половину очков можно записать ему.

В какой- то момент МБА стал действовать более раскрепощенно. Можете сказать, когда перестали думать о счете?

Возможно, минуты за 3 до конца начали играть без особой оглядки на счет, но это быстро улетучилось — забил несколько атак подряд. Даже когда за 2 минуты до сирены вели 15 очков, старались уже не расслабляться — с такой сильной командой это может сыграть злую шутку», – передает слова Валиева официальный сайт МБА.

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