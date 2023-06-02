Дэньюэл Хауз воспользовался опцией на 4,3 млн

Теги Филадельфия НБА Эдриан Воджнаровски Дэньюэл Хауз Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Дэньюэл Хауз воспользовался опцией в контракте на следующий сезон в размере 4,3 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В прошедшем регулярном чемпионате Хауз принял участие в 56 матчах.

За 14,4 минуты на паркете он в среднем набирал 4,8 очка и 1,7 подбора, реализуя 47,2 бросков с игры и 33,6% из-за дуги.

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1 комментарий

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Вроде считался отличным персональщиком с неплохой трешкой, фила явно не его команда, ему к леброну или йокичу надо, рядом с таким партнером он раскроется лучше всего
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