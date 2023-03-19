Док Риверс: «Хауз – идеальный партнер по команде. Очень горжусь им»

Главный тренер «Филадельфии» высоко оценил вклад форварда в общий успех коллектива.

«Он здоров и может выйти на площадку в любой момент, но, что еще важнее, он профессионал во всех смыслах. Хауз великолепно подходит этой команде, потому что, даже если он не на паркете, он все равно в игре. Свои минуты Дэньюэл проводит отлично: жестко, всегда в борьбе. Хауз – идеальный партнер по команде. Очень горжусь им», – сказал тренер.

В 46 встречах сезона 29-летний Хауз набирает 4,3 очка и 1,7 подбора за 14 минут игрового времени.

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