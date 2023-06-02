Джей Джей Редик: «Йокич и Мюррэй – лучший дуэт в НБА»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает дуэт лидеров «Денвера» и лучшим в НБА.

«Их с легкостью можно назвать лучшим дуэтом в НБА. И дело не в рейтинге игроков в «NBA 2K», или тех, кто больше всех забьет в игре 1 на 1, или статистических показателях.

Это о том, как они влияют на баскетбол «Наггетс», баскетбол, который является командным видом спорта. Между ними есть какая-то интуитивная связь, они чувствуют друг друга на площадке. И вся команда « » завязана на их игре», – заявил Редик в эфире First Take.

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