Джей Джей Редик: «Йокич и Мюррэй – лучший дуэт в НБА»

Теги Денвер Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает дуэт лидеров «Денвера» Николы Йокича и Джамала Мюррэя лучшим в НБА.

«Их с легкостью можно назвать лучшим дуэтом в НБА. И дело не в рейтинге игроков в «NBA 2K», или тех, кто больше всех забьет в игре 1 на 1, или статистических показателях.

Это о том, как они влияют на баскетбол «Наггетс», баскетбол, который является командным видом спорта. Между ними есть какая-то интуитивная связь, они чувствуют друг друга на площадке. И вся команда «Денвера» завязана на их игре», – заявил Редик в эфире First Take.

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10 комментариев

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Виталий Попов
что нравится в этом Денвере - это очень здоровая атмосфера, когда и скамейка вносит оч неплохой вклад в борьбе и набраннвх отчках.
+4
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jxmazefan
Ответ salogiannis
Как будто, да. Такие слова, как "дуэт" и "дуэль" в русском языке триста лет. А есть еще "двойка" и "пара"
Пара прям тоже офигенно русское слово

Это натуральное занудство. Что дуэт, что дуо это два иностранных слова. Я понимаю, если бы люди с бл**ь на шайзе начали переходить, а тут какая разница
+5
-1
+4
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A. V.
100%
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Дуо)
+2
0
+2
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jxmazefan
Ответ salogiannis
А давайте будем просто делать транслитерацию всего зарубежного заголовка! И в школе учиться не надо! Хотя тут похоже, что уже...
Как будто дуэт более русское слово
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