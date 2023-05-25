Гилберт Аренас: «Йокич не станет лицом НБА. Он не делает ничего, что хотят видеть дети»

Теги Джей Джей Редик НБА Гилберт Аренас Никола Йокич Баскетбол

Бывшие игроки НБА Гилберт Аренас и Джей Джей Редик пообщались в эфире подкаста The Old Man And Three.

Баскетболисты обсуждали, каким образом победитель сезона влияет на впечатление среднестатистического зрителя Лиги.

«Йокич может стать чемпионом. Всем будет все равно. Давай будем честны. Мне жаль. Он не станет «супермегазвездой», потому что не делает ничего, что хотят видеть дети. Дело в личности игрока. Йокич великолепен, но в нем нет [того, что привлекает зрителя]», – заявил Аренас.

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28 комментариев

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AiDaGaRi
Не машет пистолетами? Не пьет вино и не курит сигары? Не любит треш-ток? Не ходит в тонне золота и смешных костюмах? Ну да, тогда не станет
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carmelo hot sause
Йокич - один из тех немногих баскетболистов или даже спортсменов в целом, кто способен показать современным детям, что действительно круто и на чем надо фокусироваться. Да, большинство всё равно выберет Моранта или Зайона, но хотя бы будет видно, что есть и другой путь к величию - через работу над собой и грамотное использование своих сильных сторон. Человек делом доказал уже всем самым упертым аналитикам, что относится к баскетбольной элите и что ему нет равных по эффективности.
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AiDaGaRi
Ответ AiDaGaRi
Не машет пистолетами? Не пьет вино и не курит сигары? Не любит треш-ток? Не ходит в тонне золота и смешных костюмах? Ну да, тогда не станет
Всего лишь лошадок любит и миллиард трипл-даблов собирает
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Люксембург
Зато в Йокиче есть то, что хотят видеть в своих детях родители
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kazuma
видели мы пару раз лицо вашей нба в прямой трансляции со стволом
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Свежий
Лицо Йокича с большой долей вероятности скоро будет отражаться в одном золотом кубке — это главное. Да и вообще, с чего Аренас взял, что Джокеру это нужно? Ему хорошо рядом с лошадьми, а не с пушкой в тачке и в каждой рекламе.
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Insamo217
самое интересное, что Йокичу - это и не надо
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Leo Bonart
Сейчас Гилберт до... говорится, приедут братаны Неманья со Страхиньей и доведут до уголька все четко по понятиям
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Амбидекстер Сцевола
У Йокича в каждой игре хватает действий, которыми можно забить ежедневный топ хайлайтов. Если б НБА было это интересно, дети Аринаса играли бы в Йокича.
Кстати, наверное, уже целое поколение выросло тех, кто в детстве каждый день видел в хайлайтах размашистые данки Леброна на пустое кольцо.
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boller_73
Смешно такое слышать от человека, который махал пушками в раздевалке
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drv
Йокич - это искусство и красота баскетбола. Не верю, что дети не чувствуют красоту. Даже американские.
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Ильдар Мансуров
Все знают что хотят видеть дети, но у Йокича нет шансов против Тиктока)
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Vapeev
согласен. дети хотят быть похожими на Стефана, который пуляет с середины корта и ломает всем лодыжки. или на суператлета янниса, который вырывает кольца при данках.да у того же маранта было больше шансов стать лицом нба, не будь он таким тупым.
да и не только по игре, вот нет в нем этой харизмы. ну,любит он лошадок,ну бегает с кольцом на кроссовке.это неинтересно сегодня.вот, если бы он брякнул что-то,типа «я лучший белый игрок, когда либо игравший в баскет», ну или, «мне неважно кто выйдет в финал с востока; мне все равно кого разматывать».
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Вадим flanec
Аренас с Редиком вменили бы ещё Йокичу, что он не состоит в БЛМ. Ну клованы и есть клованы.
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pachem xenon
Ответ drv
Йокич - это искусство и красота баскетбола. Не верю, что дети не чувствуют красоту. Даже американские.
запад - цивилизация обертки

все должно блестеть, быть красиво упакованным и публично употребленным кардашьян )

---------------

насчет же детей: ну, когда мне было 20, я предпочитал баскетболистов здоровых и атлетичных, например уилкинса, а сейчас идеал - это йокич

дети как раз больше реагируют на упаковку, а настоящая красота доступна людям более опытным, ну или недоступна )
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BT
Интересная точка зрения.
Как по мне, так харизма у Йокича есть, как и чувство юмора. Выглядит как такой добродушный здоровяк, детям обычно как раз нравится, часто такой образ обыгрывается в кино, рекламе и т.д.
Как игрок он невероятно зрелищный, но тут уже дело вкуса, конечно.
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Mr.BadGuy
Ответ boller_73
Смешно такое слышать от человека, который махал пушками в раздевалке
И срал в кроссовки одноклубникам. Я думаю многие дети его теперь копируют
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ST-L
Ответ Insamo217
самое интересное, что Йокичу - это и не надо
Аренас и не говорил, что Йокичу это надо
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zippa
А Тим Данкан не был лицом НБА? А Новицки, Газоль? Что за бред. Йокич должен быть на обложке следующих 2K, плюс все должны детям говорить что это и есть баскетбол! А не полёты деревянных буратин. Это нужно для будущего этой игры.
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Forza
Я не знаю с чего тут комментаторы решили, что Морэнт может стать лицом НБА. Скорее ситуация с пистолетом для него эти шансы уменьшила, а не увеличила.

А то о чем говорит Аренас, так это о том, что Йокич не работает, или не хочет работать над своим имиджем. Что абсолютно 100% справедливое замечание. Предложили бы вы Йокичу пожизненный контракт с Найк, если бы были их директором по маркетингу? Да я уверен, что не в жизни. Он через 5-6 лет начнет сдавать в силу возраста и уже никому интересен не будет. А как закончит, кто о нем услышит то?

Да, есть такие люди как Коби, Шакил, Джордан, Леброн. Они и на площадке GOAT’S и за нее пределами умеют себя продать. Поэтому они и после завершения карьеры будут лицами лиги и на рекламе заработали все намного больше, чем по контрактам НБА. А есть Йокич. И ему ну не дано это. Его право. Но лицом НБА он не станет и каких то супер больших денег на рекламе он не сделает.
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Mr.Trol
Джокер это чистый классический баскетбол.
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quznez
"i wanna be like Nikolaj" вполне звучит, лысый, расчехляй пиар-машину.
лысый пожмёт плечами, что-то промямлит про повестку, чёрную культуру и братство братишек, которые не поймут.
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kisliy33
пушки не показывает в инстаграмчике? :)
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Stinger033
Йокич почти каждую игру делает сумасшедшие слепые передачи и выдает моменты аля стэпбек фонари через Дэвиса по фантастической дуге. Не знаю для кого это не зрелищно.
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HI MARS
А чуть ниже новость,которая объясняет всю суть современного НБА и мира

Adidas и Puma заинтересованы в сотрудничестве с Кайри Ирвингом
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