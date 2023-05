Гилберт Аренас: «Йокич не станет лицом НБА. Он не делает ничего, что хотят видеть дети»

Бывшие игроки НБА Гилберт Аренас и пообщались в эфире подкаста The Old Man And Three.

Баскетболисты обсуждали, каким образом победитель сезона влияет на впечатление среднестатистического зрителя Лиги.

«Йокич может стать чемпионом. Всем будет все равно. Давай будем честны. Мне жаль. Он не станет «супермегазвездой», потому что не делает ничего, что хотят видеть дети. Дело в личности игрока. великолепен, но в нем нет [того, что привлекает зрителя]», – заявил Аренас.

