Гилберт Аренас: «Йокич не станет лицом НБА. Он не делает ничего, что хотят видеть дети»
Бывшие игроки НБА Гилберт Аренас и Джей Джей Редик пообщались в эфире подкаста The Old Man And Three.
Баскетболисты обсуждали, каким образом победитель сезона влияет на впечатление среднестатистического зрителя Лиги.
«Йокич может стать чемпионом. Всем будет все равно. Давай будем честны. Мне жаль. Он не станет «супермегазвездой», потому что не делает ничего, что хотят видеть дети. Дело в личности игрока. Йокич великолепен, но в нем нет [того, что привлекает зрителя]», – заявил Аренас.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
Кстати, наверное, уже целое поколение выросло тех, кто в детстве каждый день видел в хайлайтах размашистые данки Леброна на пустое кольцо.
да и не только по игре, вот нет в нем этой харизмы. ну,любит он лошадок,ну бегает с кольцом на кроссовке.это неинтересно сегодня.вот, если бы он брякнул что-то,типа «я лучший белый игрок, когда либо игравший в баскет», ну или, «мне неважно кто выйдет в финал с востока; мне все равно кого разматывать».
все должно блестеть, быть красиво упакованным и публично употребленным кардашьян )
---------------
насчет же детей: ну, когда мне было 20, я предпочитал баскетболистов здоровых и атлетичных, например уилкинса, а сейчас идеал - это йокич
дети как раз больше реагируют на упаковку, а настоящая красота доступна людям более опытным, ну или недоступна )
Как по мне, так харизма у Йокича есть, как и чувство юмора. Выглядит как такой добродушный здоровяк, детям обычно как раз нравится, часто такой образ обыгрывается в кино, рекламе и т.д.
Как игрок он невероятно зрелищный, но тут уже дело вкуса, конечно.
А то о чем говорит Аренас, так это о том, что Йокич не работает, или не хочет работать над своим имиджем. Что абсолютно 100% справедливое замечание. Предложили бы вы Йокичу пожизненный контракт с Найк, если бы были их директором по маркетингу? Да я уверен, что не в жизни. Он через 5-6 лет начнет сдавать в силу возраста и уже никому интересен не будет. А как закончит, кто о нем услышит то?
Да, есть такие люди как Коби, Шакил, Джордан, Леброн. Они и на площадке GOAT’S и за нее пределами умеют себя продать. Поэтому они и после завершения карьеры будут лицами лиги и на рекламе заработали все намного больше, чем по контрактам НБА. А есть Йокич. И ему ну не дано это. Его право. Но лицом НБА он не станет и каких то супер больших денег на рекламе он не сделает.
лысый пожмёт плечами, что-то промямлит про повестку, чёрную культуру и братство братишек, которые не поймут.
Adidas и Puma заинтересованы в сотрудничестве с Кайри Ирвингом