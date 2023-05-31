Джей Джей Редик: «Не увидел у «Бостона» воли к победе, лидерских качеств и соревновательного духа»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему «Бостон» не смог обыграть « » в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4).

«Я не увидел у « » воли к победе, лидерских качеств и соревновательного духа. По правде сказать, как поклонник баскетбола и поклонник «Селтикс» я не был удивлен. Мне кажется, что это логичное завершение сезона.

У «Бостона» были проблемы с набором очков. Тейтум травмировался в начале матча. Им не хватало трехочковых попаданий, они бросали много трехочковых с сопротивлением. На другой стороне площадке в первой половине Эл Хорфорд трижды оставлял своего игрока на дуге, Гэйб Винсент забросил трехочковый, Кайл Лаури забросил, Данкан Робинсон забросил. Это были легкие броски», – сказал Редик в своем подкасте.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам