Джей Джей Редик: «Не увидел у «Бостона» воли к победе, лидерских качеств и соревновательного духа»

Теги Бостон Майами Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему «Бостон» не смог обыграть «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4).

«Я не увидел у «Бостона» воли к победе, лидерских качеств и соревновательного духа. По правде сказать, как поклонник баскетбола и поклонник «Селтикс» я не был удивлен. Мне кажется, что это логичное завершение сезона.

У «Бостона» были проблемы с набором очков. Тейтум травмировался в начале матча. Им не хватало трехочковых попаданий, они бросали много трехочковых с сопротивлением. На другой стороне площадке в первой половине Эл Хорфорд трижды оставлял своего игрока на дуге, Гэйб Винсент забросил трехочковый, Кайл Лаури забросил, Данкан Робинсон забросил. Это были легкие броски», – сказал Редик в своем подкасте.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МЗ
Реддик очень хочет стать тренером!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий