Защитник Деррик Уайт спас сезон для «Селтикс», когда забросил победный мяч под сирену в шестой игре финала Восточной конференции против «Хит» (104:103, 3-3).

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает 28-летнего Уайта «незаметным героем». Он сравнил баскетболиста « » с дворецким Бэтмена Альфредом, который часто выручал супергероя.

«Для меня Деррик Уайт – абсолютный Альфред. В любом матче, в любой серии он найдет способ оказать влияние на развитие событий и помогать звездам», – заявил Редик.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда