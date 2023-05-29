Джей Джей Редик сравнил Деррика Уайта с дворецким Бэтмена Альфредом

Теги Бостон Майами Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Защитник Деррик Уайт спас сезон для «Селтикс», когда забросил победный мяч под сирену в шестой игре финала Восточной конференции против «Хит» (104:103, 3-3).

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает 28-летнего Уайта «незаметным героем». Он сравнил баскетболиста «Бостона» с дворецким Бэтмена Альфредом, который часто выручал супергероя.

«Для меня Деррик Уайт – абсолютный Альфред. В любом матче, в любой серии он найдет способ оказать влияние на развитие событий и помогать звездам», – заявил Редик.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

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1 комментарий

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saner-s88
Role players Team All-NBA: Tyus Jones, White, Aaron Gordon, Draymond Green, ...
Пятого дайте
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