Аарон Гордон: «Я здесь не для того, чтобы меня хвалили. Мне нужна победа»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон ответил на вопрос, устраивает ли его то признание, которое он получает за свою игру.

В первом матче финала НБА против «Майами» (104:93, 1-0) в активе Гордона 16 очков и 6 подборов при 7 из 10 с игры.

«Я здесь не для того, чтобы меня хвалили. Мне нужна победа.

У нас в команде собраны отличные ребята, мы показываем правильный баскетбол. Это большая радость играть в такой команде с такими парнями. Мне все равно, набрал я 50 очков или ноль. Пока я оказываю влияние на игру и мы побеждаем, все в порядке», – заявил Гордон.

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