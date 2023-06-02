Брюс Браун о преимуществе из-за высокогорья: «Когда первый раз играл в Денвере, я выдохся в самом начале матча»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Брюс Браун Баскетбол

Защитник «Денвера» Брюс Браун высказался о преимуществе команды из Колорадо из-за высокогорья.

Денвер имеет прозвище «Город на высоте мили» из-за того, что находится на высоте в одну милю (1 609 м) над уровнем моря. Оппонентам «Наггетс» приходится подстраиваться к разреженному воздуху.

«Поначалу ты будешь уставать. Мы привыкаем к этому, когда возвращаемся домой, но другие команды выматываются. Так было и со мной, когда я играл за «Бруклин» и «Детройт».

Когда первый раз играл в Денвере, меня быстро посадили на скамейку, потому что я был смертельно уставшим – буквально только на паркет вышел», – сказал Браун после победы над «Хит» (104:93, 1-0) в первом матче финала.

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1 комментарий

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A. V.
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не играл
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