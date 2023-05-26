Брюс Браун: «Прошлым летом я никому не был нужен»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Брюс Браун Баскетбол

В данный момент НБА проводит прямой эфир пресс-конференции игроков «Денвера» в преддверии финала НБА.

Защитник «Денвера» Брюс Браун признался, что в прошлом году ни одна команда НБА кроме «Наггетс» не видела в нем усиление состава.

«Летом прошлого года ходили слухи, что я получил множество предложений от различных команд. Это не так. Я никому не был нужен», – заявил Браун.

7 июля 2022 года он подписал двухлетнее продление на 13 млн долларов.

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark Lion
Всегда рад за парней, которые не опускают руки и идут до конца. Молодец Браун на контракт в районе 15 млн он себе наиграл.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Сраный офис Брукли вновь принял фиговое решение, Брюс хорош, в прошлом сезоне был в порядке и показывал прогресс. Зато есть Пати Миллс, который классный чувак, но не играет)

Маркса спасёт только Бен Симмонс, если Бен вдруг начнёт наваливать трешки с процентом 40%)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mephist13
Ответ Ktuga
В Денвер зашел как влитой. Это, наверное, одна из главных проблем игроков - "своя команда".
Он и в Бруклине был хорош (закрывал любую позицию с 1й по 4ю, был мотором, постоянно прогрессировал) - все болельщики Нетс были уверены, что его продлят, тем более по правам Бёрда это можно было делать поверх потолка.

Вообще никто не понял, как его можно было отпустить в Денвер на такие небольшие деньги. При этом сами Нетс такие же деньги дали Миллсу, который в этом сезоне в итоге превратился то ли в (изредка) играющего тренера, то ли в маскота. А при покупке игрока со схожим функционалом (Ройса О’Нила) отдали пик первого раунда, плюс он ещё и получает в полтора раза больше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ktuga
В Денвер зашел как влитой. Это, наверное, одна из главных проблем игроков - "своя команда".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий