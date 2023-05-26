Брюс Браун: «Прошлым летом я никому не был нужен»
В данный момент НБА проводит прямой эфир пресс-конференции игроков «Денвера» в преддверии финала НБА.
Защитник «Денвера» Брюс Браун признался, что в прошлом году ни одна команда НБА кроме «Наггетс» не видела в нем усиление состава.
«Летом прошлого года ходили слухи, что я получил множество предложений от различных команд. Это не так. Я никому не был нужен», – заявил Браун.
7 июля 2022 года он подписал двухлетнее продление на 13 млн долларов.
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Вообще никто не понял, как его можно было отпустить в Денвер на такие небольшие деньги. При этом сами Нетс такие же деньги дали Миллсу, который в этом сезоне в итоге превратился то ли в (изредка) играющего тренера, то ли в маскота. А при покупке игрока со схожим функционалом (Ройса О’Нила) отдали пик первого раунда, плюс он ещё и получает в полтора раза больше.