Брюс Браун: «Прошлым летом я никому не был нужен»

В данный момент НБА проводит прямой эфир пресс-конференции игроков « » в преддверии финала НБА.

Защитник «Денвера» признался, что в прошлом году ни одна команда НБА кроме «Наггетс» не видела в нем усиление состава.

«Летом прошлого года ходили слухи, что я получил множество предложений от различных команд. Это не так. Я никому не был нужен», – заявил Браун.

7 июля 2022 года он подписал двухлетнее продление на 13 млн долларов.

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