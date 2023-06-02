Джимми Батлер: «Я должен идти в проходы. Сегодня не исполнил ни одного штрафного»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер после поражения от «Денвера» (93:104, 0-1) в первом матче финала заявил, что сыграл недостаточно агрессивно.

При этом Батлер сказал, что считает нормальным частое заигрывание одноклубников.

«Я всегда буду пасовать мяч моим товарищам по команде. Верю в них, доверяю им, они будут бросать и будут попадать. Мы играли так весь сезон, в финале ничего не изменится.

Я должен идти в проходы, оказывать давление в трехсекундной. Сегодня не исполнил ни одного штрафного, вот тут да, моя вина. В этом не виноват никто другой. Надо будет исправить это во второй игре», – заявил Батлер.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ну его сегодня игроки Денвера заставили стать незаметным на паркете, не давая ему практически ничего сделать.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Речапов
Джимми, иди в проходы, Гордон будет очень рад))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий