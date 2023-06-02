Лидер «Майами» после поражения от « » (93:104, 0-1) в первом матче финала заявил, что сыграл недостаточно агрессивно.

При этом Батлер сказал, что считает нормальным частое заигрывание одноклубников.

«Я всегда буду пасовать мяч моим товарищам по команде. Верю в них, доверяю им, они будут бросать и будут попадать. Мы играли так весь сезон, в финале ничего не изменится.

Я должен идти в проходы, оказывать давление в трехсекундной. Сегодня не исполнил ни одного штрафного, вот тут да, моя вина. В этом не виноват никто другой. Надо будет исправить это во второй игре», – заявил Батлер.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

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