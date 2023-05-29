Йовица Арсич – новый главный тренер «Енисея» («Свободный агент»)

Йовица Арсич – новый главный тренер красноярского «Енисея», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Клуб договорился с 54-летним специалистом о контракте на новый сезон.

Арсич трижды становился чемпионом Болгарии и один раз выиграл Кубок страны.

В начале апреля бывший главный тренер перешел из « » в «Самару».

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились