Йовица Арсич – новый главный тренер «Енисея» («Свободный агент»)

Теги Дражен Анзулович Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Йовица Арсич – новый главный тренер красноярского «Енисея», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Клуб договорился с 54-летним специалистом о контракте на новый сезон.

Арсич трижды становился чемпионом Болгарии и один раз выиграл Кубок страны.

В начале апреля бывший главный тренер Дражен Анзулович перешел из «Енисея» в «Самару».

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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