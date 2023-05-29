Йовица Арсич – новый главный тренер «Енисея» («Свободный агент»)
Йовица Арсич – новый главный тренер красноярского «Енисея», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Клуб договорился с 54-летним специалистом о контракте на новый сезон.
Арсич трижды становился чемпионом Болгарии и один раз выиграл Кубок страны.
В начале апреля бывший главный тренер Дражен Анзулович перешел из «Енисея» в «Самару».
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
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