«Майами» за весь 1-й матч с «Денвером» исполнил 2 штрафных. Это антирекорд финалов НБА
«Майами» за весь первый матч решающей серии плей-офф с «Денвером» (93:104, 0-1) исполнил лишь 2 штрафных.
Это антирекорд финалов НБА.
Хэйвуд Хайсмит оказался единственным в составе «Хит», кто подходил к линии. Он реализовал оба штрафных.
«Наггетс» 20 раз исполняли штрафные и реализовали 16 попыток.
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