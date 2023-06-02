«Майами» за весь 1-й матч с «Денвером» исполнил 2 штрафных. Это антирекорд финалов НБА

Теги Денвер Майами НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» за весь первый матч решающей серии плей-офф с «Денвером» (93:104, 0-1) исполнил лишь 2 штрафных.

Это антирекорд финалов НБА.

Хэйвуд Хайсмит оказался единственным в составе «Хит», кто подходил к линии. Он реализовал оба штрафных.

«Наггетс» 20 раз исполняли штрафные и реализовали 16 попыток.

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1 комментарий

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Илья Петров
Почему антирекорд? Антирекорд это когда по 50 бьют. Игра превращается в унылую тягомотину.
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