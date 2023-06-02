«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

«Хит» теперь имеют результат 1-6 в первых матчах финала плей-офф за всю историю. Клуб из Флориды во всех чемпионских сезонах – 2006, 2012 и 2013 – начинал решающие серии с поражений.

Единственная победа состоялась в 2011 году в противостоянии с «Далласом», которое осталось за техасской командой.

По статистике победители первых матчей в финальных сериях НБА берут титул почти в 70% случаев.

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