«Майами» во всех чемпионских сезонах начинал финальные серии с поражений

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

«Хит» теперь имеют результат 1-6 в первых матчах финала плей-офф за всю историю. Клуб из Флориды во всех чемпионских сезонах – 2006, 2012 и 2013 – начинал решающие серии с поражений. 

Единственная победа состоялась в 2011 году в противостоянии с «Далласом», которое осталось за техасской командой.

По статистике победители первых матчей в финальных сериях НБА берут титул почти в 70% случаев.

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5 комментариев

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Костя Кот
сейчас не тот случай, денвер просто мощнее на всех уровнях! хотелось бы ошибаться, хотелось бы борьбы в финале!
+10
0
+10
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Денис Золотов
Ну сейчас эту новость посмотрят и точно вытащат
+3
0
+3
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Иван Иванов
а в пузыре как было?
Почти 20-ку Хитам приклеили ЛАЛ в первой игре
+1
0
+1
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Иван Иванов
а в пузыре как было?
0
0
0
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