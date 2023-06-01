Милош Павичевич остался главным тренером «Уралмаша»

Теги Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Милошем Павичевичем.

44-летний черногорский специалист в прошедшем сезоне привел «Уралмаш» ко второму подряд титулу чемпиона Суперлиги.

До прихода в екатеринбургский клуб в марте 2023 года Павичевич работал в «Автодоре», «Куполе-Родники», «Самаре» и «Спартаке-Приморье».

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80». Спортдиректор «Уралмаша» – о выходе в Лигу ВТБ

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