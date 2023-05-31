Никита Балашов: «Разница между Суперлигой и Единой лигой ВТБ – в первых четырех командах. С остальными можно бороться»

Форвард « » в эфире «Вида сверху» подвел итоги финала Суперлиги и рассказал о главном отличии между Суперлигой и лигой ВТБ.

«Не сказал бы, что концовка третьей игры финала вышла для нас напряженной. Просто слишком рано булки расслабили. А в остальном контролировали ситуацию.

В чем разница между Единой лигой ВТБ и Суперлигой? Если честно, я думаю, что разница только в первых четырех командах. С остальными абсолютно спокойно можно бороться», – сказал Балашов.

«Уралмаш» второй год подряд обыграл «Руну» в финальной серии Суперлиги со счетом 3:0. 24 мая оба клуба были приняты в Единую лигу ВТБ с испытательным сроком в один сезон.

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