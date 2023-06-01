Эрик Споэльстра — о том, что Денвер находится на высокогорье: «В Майами выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности»

Главный тренер « » не переживает, что гостевые матчи финальной серии плей-офф против « » будут проходить на высокогорье.

«Нас это не интересует. Наши парни в отличной форме. Они готовы сражаться. Если «Денвер» захочет играть на вершине Эвереста, то мы это сделаем.

Им тоже придется играть в Майами. Выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности, вытирая ноги», — сказал Споэльстра.

Денвер имеет прозвище «Город на высоте мили» из-за того, что находится на высоте в одну милю (1609,344 м) над уровнем моря.

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