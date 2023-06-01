Эрик Споэльстра — о том, что Денвер находится на высокогорье: «В Майами выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра не переживает, что гостевые матчи финальной серии плей-офф против «Денвера» будут проходить на высокогорье.

«Нас это не интересует. Наши парни в отличной форме. Они готовы сражаться. Если «Денвер» захочет играть на вершине Эвереста, то мы это сделаем.

Им тоже придется играть в Майами. Выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности, вытирая ноги», — сказал Споэльстра.

 Денвер имеет прозвище «Город на высоте мили» из-за того, что находится на высоте в одну милю (1609,344 м) над уровнем моря.

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6 комментариев

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de-fussball
а вы тут про всякие пик-н-роллы, евростепы, стеночки и забегания...
+6
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+6
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Александр Суряев
32.22 градуса Цельсия, если что.
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The Don Killuminati
Кондиционеры в Сан-Антонио отключают)
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Алексей Татаренков
Отсылка на первый матч финала 2014 с Сан-Антонио? :)
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udod
ещё можно аллигаторов в раздевалку запустить
или позвонить Декстеру
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