Калеб Мартин: «Отчисление из «Хорнетс» было самой большой пощечиной. Думал, что уеду за границу»

Форвард « » Калеб Мартин признался, что отчисление из « » в 2021 году было самым неприятным событием в его карьере.

«Когда меня не выбрали на драфте, я был к этому готов. Но когда отчислили из «Хорнетс», это было определенно самой большой пощечиной.

Это был первый подобный случай в моей жизни. В тот момент я думал, что уеду за границу», – сказал Мартин.

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole