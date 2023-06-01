Калеб Мартин: «Отчисление из «Хорнетс» было самой большой пощечиной. Думал, что уеду за границу»
Форвард «Майами» Калеб Мартин признался, что отчисление из «Шарлотт» в 2021 году было самым неприятным событием в его карьере.
«Когда меня не выбрали на драфте, я был к этому готов. Но когда отчислили из «Хорнетс», это было определенно самой большой пощечиной.
Это был первый подобный случай в моей жизни. В тот момент я думал, что уеду за границу», – сказал Мартин.
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