Уилли Эрнангомес: «Зайон Уильямсон мотивирован, он хочет уничтожить всех»

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Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес перед первым предсезонным матчем «Пеликанс» заявил, что его партнер по команде Зайон Уильямсон очень хочет проявить себя после того, как пропустил весь сезон-2021/22.

«Самое главное, что он мотивирован. Он хочет уничтожить всех. Он хочет выложиться по максимуму. Он хочет доказать, что он один из лучших игроков в мире. Это видно на тренировках», – сказал Эрнангомес.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил прошлый сезон, посвятив его реабилитации после операции. В июле этого года 22-летний форвард продлил контракт с «Пеликанс» на пять лет и 193 млн долларов.

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