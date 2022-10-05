Уилли Эрнангомес: «Зайон Уильямсон мотивирован, он хочет уничтожить всех»

Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес перед первым предсезонным матчем «Пеликанс» заявил, что его партнер по команде очень хочет проявить себя после того, как пропустил весь сезон-2021/22.

«Самое главное, что он мотивирован. Он хочет уничтожить всех. Он хочет выложиться по максимуму. Он хочет доказать, что он один из лучших игроков в мире. Это видно на тренировках», – сказал Эрнангомес.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил прошлый сезон, посвятив его реабилитации после операции. В июле этого года 22-летний форвард продлил контракт с «Пеликанс» на пять лет и 193 млн долларов.

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